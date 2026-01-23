iSport.ua
"За***ли вы все": Михайличенко прокомментировал ссору с сантехником

Специалист обвинил мужчину в непрофессионализме и оскорблениях.
Сегодня, 15:25       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Михайличенко / fcdynamo.kiev.ua

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал недавний скандал.

Напомним, что накануне специалиста обвинили в избиении сантехника.

Комментарий Михайличенко привел журналист Игорь Бурбас. По словам тренера, его дом пострадал из-за непрофессионализма сантехника, и исправлять свои ошибки мужчина не собирался. 

Также Михайличенко подчеркнул, что не бил сантехника.

"Так случилось, что когда не стало воды, во всех домах ее уже вернули, а в нашем из-за его непрофессионализма замерз бойлер или какая-то аппаратура, и не было холодной воды".

Жители дома, 4 женщины, пошли и выясняли какую-то ситуацию. Приехала аварийка, которая сделала это дело. Надо было довести до конца. Он закрывал дверь и шел домой - у него закончился рабочий день.

Наши женщины встали и помешали ему, сказав, что, пожалуйста, завершите свою работу. Мы уже 2 или 3 дня без холодной воды. Он ударил в грудь мою жену и сказал: "За***ли вы все".

После этого женщина позвонила мне, и я по-мужски подошел к нему разговаривать. За грудки мы взяли, но словами... Больше ничего, я его не бил. Я не рукоприкладствовал.

Он после этого еще поработал там полчаса или час. Потом ко мне пришла полиция. Оказалось, что он вызвал скорую и написал на меня заявление. Вот и все.

