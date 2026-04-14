iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Украине создадут третью футбольную лигу

Формат должен определиться уже летом.
Сегодня, 18:05       Автор: Андрей Безуглый
Александр Каденко / pfl.ua

Президент ПФЛ Александр Каденко объявил о планах формирования третьей футбольной лиги Украины, пишет Суспильне.

В текущий момент идут переговоры с командами из аматорской и некоторых профессиональных лиг. 

Ожидается, что окончательный формат будет сформирован в июне.

На текущий момент ожидается, что в лиге примут участие около 24 команд с потенциальным расширением до 40.

Также клубы Третьейц лиги смогут квалифицироваться во Вторую лигу, а также будут принимать участие в Кубке Украины.

Видео

Популярное на сайте

Последние новости

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK