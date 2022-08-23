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Сегодня стартует новый сезон украинской Премьер-лиги

23 августа будут сыграны первые матчи чемпионата Украины сезона-2022/23.
Сегодня, 10:45
23 августа стартует новый сезон УПЛ / ФК Шахтер Донецк
23 августа стартует новый сезон УПЛ / ФК Шахтер Донецк
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Во вторник, 23 августа, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги-2022/23.

В новом чемпионате будут участвовать 16 команд: Верес, Ворскла, Динамо, Днепр-1, Заря, Ингулец, Колос, Кривбасс, Львов, Металлист, Металлист 1925, Минай, Александрия, Рух, Черноморец и Шахтер.

Прошлый розыгрыш УПЛ был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. На момент остановки чемпионата первое место в турнирной таблице занимал Шахтер. По итогам прошлого сезона команды не вылетали из высшего дивизиона. Десна и Мариуполь приостановили свое участие в чемпионате, а Металлист и Кривбасс поднялись из Первой лиги.

В первом матче нового сезона 23 августа Шахтер сыграет с Металлистом 1925. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00.

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В эти дни пока будут сыграны пять матчей первого тура УПЛ вместо восьми. Поединки Ингулец - Динамо и Днепр-1 - Александрия были перенесены на 16 ноября из-за участия киевского и днепровского клубов в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Матч Минай - Львов был перенесен на неопределенный срок по просьбе гостей.

УПЛ. 1-й тур

23 августа, вторник

Шахтер - Металлист 1925 13:00

Заря - Ворскла 15:00

Черноморец - Верес 15:00

Колос - Кривбасс 17:00

24 августа, среда

Рух - Металлист 15:00

Отметим, что в условиях военного положения матчи чемпионата Украины будут проводиться в особенных условиях. Поединки будут проходить без зрителей. Разрешена доля ограниченного количества аккредитованных лиц - футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных медиа, медицинская служба, ГСЧС, Нацполиция.

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Операторы спортивных сооружений обязаны иметь план эвакуации и привести к готовности укрытия, которые должны соответствовать всем государственным нормам безопасности и способны вместить полный состав участников матчей. Укрытия должны быть от стадионов на расстоянии не более 500 м.

В случае воздушной тревоги диктор стадиона должен объявлять: "Внимание! Воздушная тревога! Просим всех последовать в укрытие!". Арбитр матча сразу дает свисток об остановке матча и вместе с командами следует до укрытия.

В новом чемпионате Украины 16 клубов сыграют в два круга. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. 13-я и 14-я команды сыграют матчи плей-офф за места в УПЛ с четвертой и третьей командами Первой лиги.

Второй круг украинской Премьер-лиги должен стартовать 4 марта 2023 года, а завершится турнир 3 июня 2023 года.

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