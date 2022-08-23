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Футбол

Ван Леувен: Могли обыгрывать Ворсклу с куда большим счетом

Нидерландец подвел итоги матча, в котором его подопечные обыграли полтавчан.
Вчера, 21:00
Патрик ван Леувен / ФК Заря
Патрик ван Леувен / ФК Заря
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Луганская Заря стартовала в новом сезоне чемпионата Украины с уверенной победы над полтавской Ворсклой, которую возглавляет ее бывший тренер Виктор Скрипник.

После матча нынешний наставник "черно-белых" Патрик ван Леувен прокомментировал увиденное в исполнении своих подопечных.

"Очень жарко было для двух команд, это чувствовалось, поэтому темп матча был невысокий", - цитирует нидерландца официальный сайт Зари. "Но считаю, что в первом тайме у нас было много шансов, мы должны были забивать больше, а во втором тайме отдали инициативу, была усталость, хотя даже так могли забить и забили".

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"Ворскла тоже забила, но и мы могли отличиться еще. В общем, могли выигрывать с более крупным счетом. Мы хотим быть наверху таблицы - будем для этого стараться, это возможность для нас, если будем продолжать так же, как сегодня".

Напомним, что Заря победила Ворсклу со счетом 3:1. Голами отличились Денис Безбородько, который оформил дубль, а Егор Назарина и Денис Олейник реализовали пенальти для своих команд.

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Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

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