Металлист-1925 объявил об аренде форварда Шахтера
Андрей Борячук стал футболистом харьковчан.
Сегодня, 18:49
Харьковский Металлист-1925 объявил о подписании очередного летнего новичка.
Коллектив Валерия Кривенцова усилился форвардом донецкого Шахтера Андрей Борячук.
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Нападающий проведет в клубе текущий сезон на правах аренды без права выкупа.
В минувшей кампании Борячук выступал за львовский Рух, сыграв 23 матча и забив 6 голов.
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