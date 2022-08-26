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Металлист-1925 объявил об аренде форварда Шахтера

Андрей Борячук стал футболистом харьковчан.
Сегодня, 18:49
Андрей Борячук
Андрей Борячук
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Харьковский Металлист-1925 объявил о подписании очередного летнего новичка.

Коллектив Валерия Кривенцова усилился форвардом донецкого Шахтера Андрей Борячук.

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Нападающий проведет в клубе текущий сезон на правах аренды без права выкупа.

В минувшей кампании Борячук выступал за львовский Рух, сыграв 23 матча и забив 6 голов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Шахтер Донецк Металлист-1925
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