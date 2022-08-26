Стало известно, где будет играть Металлист 1925 в УПЛ

Харьковский Металлист 1925 официально объявил о том, что будет проводить домашние матчи в чемпионате Украины на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Команда сейчас базируется в Киеве из-за невозможности проводить матчи и тренироваться в Харькове из-за постоянных обстрелов города со стороны Российской Федерации.

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Отмечается, что резервным стадионом харьковчан будет НТК имени Банникова.

Напомним, в первом туре УПЛ Металлист 1925 сыграл вничью с донецким Шахтером (0:0). Во втором туре команда Валерия Кривенцова сыграет против Черноморца. Игра состоится завтра, 27 августа, в 15:00 по киевскому времени.