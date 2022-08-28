Попов получил травму в матче с Днепром-1
Центрбэк Динамо снова получил повреждение в первом же туре УПЛ.
В рамках матча второго тура УПЛ Динамо встречается с Днепром-1.
Начало игры сразу стало ужасным для киевлян и персонально для Дениса Попова.
Центрбэк "сине-белых" травмировался на 11 минуте встречи. Вместо него на поле появился Александр Сирота.
Напомним, в начале минувшего сезона Попов получил травму в первом туре. У защитника был диагностирован разрыв крестообразных связок
После восстановления от прошлого повреждения украинец успел отыграть лишь 6 матчей. 2 за сборную Украины и 4 поединка за Динамо Киев.
В матче Динамо Киев - Днепр-1 на момент написания новости идет первый тайм. Счет в матче - 0:0.