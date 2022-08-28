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Попов получил травму в матче с Днепром-1

Центрбэк Динамо снова получил повреждение в первом же туре УПЛ.
Сегодня, 17:25
Денис Попов / FC Dynamo Kyiv
Денис Попов / FC Dynamo Kyiv
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В рамках матча второго тура УПЛ Динамо встречается с Днепром-1.

Начало игры сразу стало ужасным для киевлян и персонально для Дениса Попова.

Центрбэк "сине-белых" травмировался на 11 минуте встречи. Вместо него на поле появился Александр Сирота.

Напомним, в начале минувшего сезона Попов получил травму в первом туре. У защитника был диагностирован разрыв крестообразных связок

После восстановления от прошлого повреждения украинец успел отыграть лишь 6 матчей. 2 за сборную Украины и 4 поединка за Динамо Киев.

В матче Динамо Киев - Днепр-1 на момент написания новости идет первый тайм. Счет в матче - 0:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Динамо Киев Денис Попов
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