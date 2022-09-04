Черноморец и Ингулец разошлись миром

Клубы не смогли выявить между собой сильнейшего.

В воскресенье, 4 сентября, в рамках 3 тура УПЛ Черноморец встречался с Ингульцом. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первой половине встречи голом отметились гости. Гол на свой счет записал защитник Евгений Запорожец.

Хозяева сумели отыграться лишь во втором тайме. На 66-й минуте Джеймс сумел отметиться с передачи Политыло.

В оставшуюся часть встречи Черноморец имел моменты, чтобы вырвать для себя победу, однако игра так и завершилась ничейным результатом.

После 3 туров Черноморец идет на 10 месте с 2 баллами, а Ингулец, имея аналогичное количество очков, занимает 9 строчку.

Черноморец - Ингулец 1:1

Голы: Джеймс, 66 – Запорожец, 33

Черноморец: Непогодов – Селин, Джеймс (Войтиховский, 71), Ермаков, Салюк (Штогрин, 46) – Политило – Фили (Гладкий, 58), Плакса, Наумец (Кузык, 59), Брагару – Юсов (Кравченко, 46).

Ингулец: Паламарчук – Сакив, Ченбай, Павлов, Нагиев – Кучеренко – В. Близниченко (Одарюк, 67), Коробенко, Клименко (Ситало, 74), Козак (Смоляков, 74) – Запорожец.

Предупреждения: Юсов, 22, Салюк, 44, Брагару, 63 – Клименко, 60, Одарюк, 82