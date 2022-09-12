Ворскла и Александрия не выявили сильнейшего в безголевом противостоянии
В рамках четвертого тура УПЛ Ворскла встретилась с Александрией.
Коллективы Виктора Скрипника и Юрия Гуры расписали ничью со счетом 0:0.
Защиттник Александрии Валерий Бондаренко мог принести своей команде победу еще в начале матча, но его гол был отменен из-за фола.
После четырех сыгранных туров полтавчане продолжают находится на последнем матче, набрав лишь один пункт.
У "желто-черных" седьмая строчка с семью пунктами в активе.
Ворскла - Александрия 0:0
Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Фелипе – Толи, Скляр, Олейник – Сефери, Степанюк, Кравец (Бацула, 86).
Александрия: Билик — Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков — Демченко, Дришлюк (Копина, 85), Рыбалка — Калитвинцев, Кобзарь (Волошин, 70), Кожушко (Авагимян, 66).
Предупреждение: Скляр – Кожушко, Цуриков, Билык