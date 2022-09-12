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Футбол

Ворскла и Александрия не выявили сильнейшего в безголевом противостоянии

Команды не смогли открыть счет за 90 минут.
Сегодня, 15:17
Ворскла - Александрия / УПЛ
Ворскла - Александрия / УПЛ
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В рамках четвертого тура УПЛ Ворскла встретилась с Александрией.

Коллективы Виктора Скрипника и Юрия Гуры расписали ничью со счетом 0:0.

Защиттник Александрии Валерий Бондаренко мог принести своей команде победу еще в начале матча, но его гол был отменен из-за фола.

После четырех сыгранных туров полтавчане продолжают находится на последнем матче, набрав лишь один пункт.

У "желто-черных" седьмая строчка с семью пунктами в активе.

Ворскла - Александрия 0:0

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Фелипе – Толи, Скляр, Олейник – Сефери, Степанюк, Кравец (Бацула, 86).

Александрия: Билик — Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков — Демченко, Дришлюк (Копина, 85), Рыбалка — Калитвинцев, Кобзарь (Волошин, 70), Кожушко (Авагимян, 66).

Предупреждение: Скляр – Кожушко, Цуриков, Билык

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ ворскла фк александрия
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