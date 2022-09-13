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Футбол

Легионер Динамо может сыграть против сборной Аргентины

Новичок киевской команды получил вызов в сборную Ямайки.
Сегодня, 13:03
Кахим Пэррис
Кахим Пэррис
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Киевское Динамо в летнее межсезонье подписало ямайского вингера Кахима Пэрриса.

Как сообщает пресс-служба киевлян, 22-летний футболист вызван в расположение сборной Ямайки на сентябрьский международный поединок.

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Пэррис попал в заявку своей национальной команды на матч против сборной Аргентины. Поединок Ямайка - Аргентина состоится в ночь на 28 сентября.

Отметим, что Пэррис провел в составе сборной Ямайки шесть матчей, в которых пока не забивал.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо получил вызов в сборную Польши.

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