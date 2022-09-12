Соболь довызван в сборную Украины
Защитник стал 27-ым футболистом в заявке национальной команды на ближайшие матчи.
Пресс-служба УАФ объявила о пополнении в составе сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги Наций.
В лагерь национальной команды довызван левый защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь.
Футболист стал двадцать седьмым исполнителем в заявке подопечных Александра Петракова на ближайшие сборы.
Ранее наставник "сине-желтых был вынужден довызвать ряд игроков в связи с травмами Георгия Бущана и Николая Шапаренко.
Источник: УАФ