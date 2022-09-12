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Соболь довызван в сборную Украины

Защитник стал 27-ым футболистом в заявке национальной команды на ближайшие матчи.
Сегодня, 17:53
Эдуард Соболь / УАФ
Эдуард Соболь / УАФ
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Пресс-служба УАФ объявила о пополнении в составе сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги Наций.

В лагерь национальной команды довызван левый защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь.

Футболист стал двадцать седьмым исполнителем в заявке подопечных Александра Петракова на ближайшие сборы.

Ранее наставник "сине-желтых был вынужден довызвать ряд игроков в связи с травмами Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

Источник: УАФ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Сборная Украины Эдуард Соболь
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