Соболь довызван в сборную Украины

Защитник стал 27-ым футболистом в заявке национальной команды на ближайшие матчи.

Пресс-служба УАФ объявила о пополнении в составе сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги Наций.

В лагерь национальной команды довызван левый защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь.

Футболист стал двадцать седьмым исполнителем в заявке подопечных Александра Петракова на ближайшие сборы.

Ранее наставник "сине-желтых был вынужден довызвать ряд игроков в связи с травмами Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

Источник: УАФ