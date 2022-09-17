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Футбол

"Большая ошибка": Шевченко - о матче Боснии и Герцеговины и РФ

Специалист напомнил боснийцам о войне в Украине.
Сегодня, 08:32
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о возможной игре сборной Боснии и Герцеговины и РФ.

По словам специалиста, это огромная ошибку, которую нельзя допустить.

"Мы с УАФ уже говорили  “Ошибку еще можно исправить”: Шевченко, Блохин и Беланов обратились к игрокам и тренерам сборной Боснии и Герцеговины об этом матче, но хочу повторить еще раз: ежедневно в Украине из-за войны погибают дети и взрослые.

Это большая ошибка – играть товарищеский матч с нацией, которая является агрессором", - сказал Шевченко в интервью изданию N1.

Напомним, на прошлой неделе Боснийская футбольная ассоциация анонсировала спарринг со сборной России. 

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол война с россией Андрей Шевченко
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