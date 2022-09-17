"Большая ошибка": Шевченко - о матче Боснии и Герцеговины и РФ
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о возможной игре сборной Боснии и Герцеговины и РФ.
По словам специалиста, это огромная ошибку, которую нельзя допустить.
"Мы с УАФ уже говорили “Ошибку еще можно исправить”: Шевченко, Блохин и Беланов обратились к игрокам и тренерам сборной Боснии и Герцеговины об этом матче, но хочу повторить еще раз: ежедневно в Украине из-за войны погибают дети и взрослые.
Это большая ошибка – играть товарищеский матч с нацией, которая является агрессором", - сказал Шевченко в интервью изданию N1.
Напомним, на прошлой неделе Боснийская футбольная ассоциация анонсировала спарринг со сборной России.
Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится.