"Большая ошибка": Шевченко - о матче Боснии и Герцеговины и РФ

Специалист напомнил боснийцам о войне в Украине.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о возможной игре сборной Боснии и Герцеговины и РФ.

По словам специалиста, это огромная ошибку, которую нельзя допустить.

"Мы с УАФ уже говорили “Ошибку еще можно исправить”: Шевченко, Блохин и Беланов обратились к игрокам и тренерам сборной Боснии и Герцеговины об этом матче, но хочу повторить еще раз: ежедневно в Украине из-за войны погибают дети и взрослые.

Это большая ошибка – играть товарищеский матч с нацией, которая является агрессором", - сказал Шевченко в интервью изданию N1.

Напомним, на прошлой неделе Боснийская футбольная ассоциация анонсировала спарринг со сборной России.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится.