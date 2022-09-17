Стало известно, сколько пропустит Зинченко из-за травмы
В сентябре сборная Украины проведет очередные матчи в рамках Лиги наций.
Главный тренер украинской команды Александр Петраков поделился подробностями формирования состава.
"Уже есть потери. Бущан перенес операцию и выбыл на полтора месяца. Шапаренко вылетел на семь месяцев. Вчера мне звонил Зинченко, он тоже получил травму - икроножной мышцы. Его не будет, две недели он не может играть".
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"С Тарасом Степаненко все хорошо, у него была судорога. А так посмотрим", - отметил Петраков.
В сентябре сборная Украины сыграет в Лиге наций дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).
Ранее сообщалось, что сборная Украины начала подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций.