У Черноморца играют ветераны, Верес не привлекает молодежь

Аналитический центр определил, на кого делают ставку украинские команды в УПЛ.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) провел детальный анализ того, как украинские клубы играют в чемпионате Украины по футболу.

Организация провела подсчет того, какие возрасты являются востребованными в украинских командах.

Были выделены четыре категории, а именно: младше 21 года включительно; возрастные рамки 22-25 и 26-29, а также тех, кто старше 30.

Ровенский Верес, который стал сенсацией в текущем розыгрыше, не доверяет молодеже, ведь за четыре тура у них ни разу не играл футболист младше 21 года. Наиболее же молодым футболистам доверяет Рух - 45,9% от всех игровых минут в сезоне.

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Что касается возраста 22-25, то тут лидирует Львов, у которого четыре очка за четыре тура, - 57,8%.

Футболисты, которые имеют больше опыта, а именно: 26-29 - более востребованы в Колосе (64,1%) и Металлисте 1925 (61,8%).

Наиболее ветеранская команда - Черноморец. Наставник одесского клуба Роман Григорчук доверяет опытным футболистам - 48,6%.

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