Металлист 1925 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча
В рамках пятого тура чемпионаты Украины Металлист 1925 в номинально домашнем матче принял Колос.
Коллектив Виталия Кривенцов нанес клубу из Ковалевки первое поражение в сезоне, победив 2:0.
Забитыми голами отличились Ярослав Мартынюк и Ростислав Русин.
Вашему вниманию лучшие моменты матча Металлист 1925 - Колос:
Металлист 1925 - Колос 2:0
Голы: Мартынюк, 10 (пен.), Русин, 30
Металлист 1925: Мозиль, Капинус, Мартынюк, Борячук, Русин (Бичек 67), Ременюк, Курило, Кравченко (Шершень 26), Габелок (Потимков 67), Жичиков, Безуглый
Колос: Волынец, Ориховский (Ильин 77), Исаенко (Попов 46), Милько, Черноморец (Зозуля 46), Новак, Безбородько (Лысенко 72), Золотов (Емец 46), Чоботенко, Мякушко, Болбат
Предупреждения: Борячук, 21, Мартынюк, 42, Бичек, 77 - Ориховский, 10, Чоботенко, 85
Удаление: Капинус, 24