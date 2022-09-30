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Металлист 1925 — Колос 2:0 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию лучшие моменты матча.
Вчера, 22:53
Металлист 1925
Металлист 1925
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В рамках пятого тура чемпионаты Украины Металлист 1925 в номинально домашнем матче принял Колос.

Коллектив Виталия Кривенцов нанес клубу из Ковалевки первое поражение в сезоне, победив 2:0.

Забитыми голами отличились Ярослав Мартынюк и Ростислав Русин.

Вашему вниманию лучшие моменты матча Металлист 1925 - Колос: 

Металлист 1925 - Колос 2:0

Голы: Мартынюк, 10 (пен.), Русин, 30

Металлист 1925: Мозиль, Капинус, Мартынюк, Борячук, Русин (Бичек 67), Ременюк, Курило, Кравченко (Шершень 26), Габелок (Потимков 67), Жичиков, Безуглый

Колос: Волынец, Ориховский (Ильин 77), Исаенко (Попов 46), Милько, Черноморец (Зозуля 46), Новак, Безбородько (Лысенко 72), Золотов (Емец 46), Чоботенко, Мякушко, Болбат

Предупреждения: Борячук, 21, Мартынюк, 42, Бичек, 77 - Ориховский, 10, Чоботенко, 85

Удаление: Капинус, 24

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ
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