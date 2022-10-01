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Юрченко - в старте на матч против Ингульца

Украинский хавбек дебютирует в составе Ворсклы.
Сегодня, 12:57
Владлен Юрченко
Владлен Юрченко
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В матче пятого тура УПЛ Ворскла сыграет против Ингульца.

Стали известны составы команд на данный поединок.

Среди прочего, стоит отметить появление в старте полтавчан Владлена Юрченко.

Для полузащитника это дебютная встреча в футболке Ворсклы.

Ингулец: Пидкивка – Нагиев, Поспелов, Павлов, Сидоренко – Кучеренко, Саков – Одарюк, Кухарук, Запорожец – В. Близниченко.

Запасные: Паламарчук, Кучер, Марусич, Коробенко, Ситало, Ченбай, Головкин, Смоляков, Резепов.

Ворскла: Потрошитель – Пердута, Яворский, Скляр, Фелипе – Юрченко, А. Кравчук, Олейник – Степанюк, Марлисон, Кравец.

Запасные: Исенко, Габриэль, Зайков, Челядин, Бацула, Чеснаков, Тотре, Толи, Козыренко, Кулаковский, Сефери.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина УПЛ ворскла Ингулец
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