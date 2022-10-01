Юрченко - в старте на матч против Ингульца
Украинский хавбек дебютирует в составе Ворсклы.
В матче пятого тура УПЛ Ворскла сыграет против Ингульца.
Стали известны составы команд на данный поединок.
Среди прочего, стоит отметить появление в старте полтавчан Владлена Юрченко.
Для полузащитника это дебютная встреча в футболке Ворсклы.
Ингулец: Пидкивка – Нагиев, Поспелов, Павлов, Сидоренко – Кучеренко, Саков – Одарюк, Кухарук, Запорожец – В. Близниченко.
Запасные: Паламарчук, Кучер, Марусич, Коробенко, Ситало, Ченбай, Головкин, Смоляков, Резепов.
Ворскла: Потрошитель – Пердута, Яворский, Скляр, Фелипе – Юрченко, А. Кравчук, Олейник – Степанюк, Марлисон, Кравец.
Запасные: Исенко, Габриэль, Зайков, Челядин, Бацула, Чеснаков, Тотре, Толи, Козыренко, Кулаковский, Сефери.