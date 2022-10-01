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Днепр-1 разгромил Львов и вырвался в лидеры УПЛ

Дубль Гуцуляка и удаление Грисьо помогло днепрянам выиграть четвертую игру из четырех в нынешнем сезоне.
Сегодня, 17:45
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1
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Во Львове состоялся матч пятого тура чемпионата Украины, в котором встречались Львов и Днепр-1. Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Под занавес первого тайма днепряне дважды отметилисиь в воротах хозяев поля: сначала Артем Довбик забил сам, а затем помог это сделать Алексею Гуцуляку.

После перерыва команды не создавали много моментов. На 73-й минуте Львов вовсе остался в меньшинстве: Максим Грисьо отмахнулся от Бланко, за что получил прямую красную карточку.

Получив численное преимущество, команда Александра Кучера довела счет до разгромного - вновь отличился Гуцуляк.

Данная победа позволила Днепру-1 захватить лидерство УПЛ, выиграв все свои четыре матча. Львов остался в середине таблицы на девятом месте с четырьмя очками в активе.

Львов - Днепр-1 0:3
Голы: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79.

Львов: Пономаренко, Муравский, Бусько, Кручинский, Мильченко, Вовкун (Р. Михайлов, 66), Васильев, Бойко (Никитюк, 62), Грисьо, Бугай (Сасовский, 87), Ныч.

Днепр-1: Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко (Балули, 79), Бабенко, Пихаленок (Когут, 70), Рубчинский (Горбунов, 61), Гуцуляк (Танчик, 79), Довбик (Громов, 70).

Предупреждения: Бусько - Амаш, Бланко.

Удаление: Грисьо (прямая красная).

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