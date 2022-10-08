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Трубин заинтересовал два итальянских клуба

Футболист может оказаться в стане одной из лидирующей команды чемпионата.
Сегодня, 14:20
Анатолий Трубин / ФК Шахтер Донецк
Анатолий Трубин / ФК Шахтер Донецк
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Голкипер сборной Украины и Шахтера Анатолий Трубин может покинуть донецкий клуб в ближайшее время.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, услугами 21-летнего игрока интересуются Удинезе и Сассуоло.

Клубы рассматривают возможность подписать Трубина на следующий сезон.

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В текущем сезоне Анатолий провел восемь матчей за Шахтер, в которых пропустил шесть голов и три раза сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб намерен разорвать контракт с Тайсоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол шахтер Анатолий Трубин
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