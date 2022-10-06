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Трубин - лидер по количеству сейвов в Лиге чемпионов

Украинец спас свою команду от большего количества пропущенных мячей.
Сегодня, 11:18
Анатолий Трубин / ФК Шахтер Донецк
Анатолий Трубин / ФК Шахтер Донецк
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Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин лидирует в рейтинге вратарей, которые совершили наибольшее количество сейвов за три тура в Лиге чемпионов.

21-летний украинец за три матча совершил 19 сейвов, что позволяет ему быть на первом месте в списке.

В стартовом поединке с Лейпцигом он сделал один сейв, с Селтиком - 7, а с Реалом - 11.

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Стоит отметить, что в тройку лучших по количеству сейвов также вошли голкипер Аякса Ремко Пасвеер (16) и вратарь Рейнджерс Аллан Макгрегор (15 после двух игр).

Напомним, Шахтер в третьем туре уступил мадридскому Реалу (1:2). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

Источник: УЕФА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов шахтер Анатолий Трубин
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