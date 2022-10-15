"Ни одна команда не провела вместе столько времени": Бущан объяснил провал Динамо на старте сезона

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан поделился мнением о провальных результатах команды в текущем сезоне.

По словам вратаря, у футболистов не было надлежащего отдыха.

"Ни одна команда в Украине не провела вместе столько времени. С весны мы играем, товарищеские матчи, потом были сборы и начались официальные матчи.

Отсутствие отдыха – это не жалоба, а фактор, возможно, тоже влияющий на результаты команды. Но я уверен в ребятах и ​​в тренерском штабе, а также в том, что мы выйдем на нужный уровень и будем побеждать в каждом поединке", – отметил Бущан.

Отметим, Бущан получил травму в матче с Фенербахче в первом туре группового этапа Лиги Европы. Сейчас он уже приступил к беговой работе на поле.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ Динамо после 6-ти туров идет на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков. В воскресенье, 16 октября, киевляне сыграют с Шахтером. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 17:00 по Киеву.