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"Ни одна команда не провела вместе столько времени": Бущан объяснил провал Динамо на старте сезона

Вратарь прокомментировал неудачные выступления команды в различных турнирах.
Сегодня, 13:15
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
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Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан поделился мнением о провальных результатах команды в текущем сезоне.

По словам вратаря, у футболистов не было надлежащего отдыха.

"Ни одна команда в Украине не провела вместе столько времени. С весны мы играем, товарищеские матчи, потом были сборы и начались официальные матчи.

Отсутствие отдыха – это не жалоба, а фактор, возможно, тоже влияющий на результаты команды. Но я уверен в ребятах и ​​в тренерском штабе, а также в том, что мы выйдем на нужный уровень и будем побеждать в каждом поединке", – отметил Бущан.

Отметим, Бущан получил травму в матче с Фенербахче в первом туре группового этапа Лиги Европы. Сейчас он уже приступил к беговой работе на поле.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ Динамо после 6-ти туров идет на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков. В воскресенье, 16 октября, киевляне сыграют с Шахтером. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 17:00 по Киеву.

Источник: ФК Динамо Киев
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Георгий Бущан
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