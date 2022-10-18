Очередной гол Кирюханцева помог Заре разгромить Черноморец

Одесситы ничего не сумели противопоставить коллективу Патрика Ван Леувена.

Во вторник, 18 октября, состоялся матч восьмого тура УПЛ между Черноморцем и Зарей. Поединок завершился убедительной победой луганчан со счетом 4:0.

Все вопросы о победителе были закрыты еще в первом тайме. "Черно-белые" отметились тремя взятиями ворот в исполнении Сергея Булецы, Назария Русина и Игоря Кирюханцева, который забил свой третий гол в трех матчах за Зарю.

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Окончательный счет поединка установил Евгений Шахов, для которого этот гол стал дебютным в составе команды Патрика Ван Леувена.

Заработав три очка, Заря поднялась на четвертое место чемпионата Украины. Черноморец же остается худшей командой УПЛ с двумя баллами.

Черноморец - Заря 0:4

Голы: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 87.

Черноморец: Непогодов, Салюк (Штогрин, 46), Ермаков, Джеймс, Путря (Гладкий, 67), Наумец (Бадибанга, 46), Юсов, Бобко (Фили, 66), Брагару, Кузык (Литвиненко, 76), Политыло.

Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Бутко, Шахов, Кирюханцев (Лунев, 89), Чурко (Бражко, 73), Булеца (Михайленко, 90), Русин (Алефиренко, 78), Нагнойный (Антюх, 73).

Предупреждение: Шахов.