Верес не оставил шансов Львову и поднялся на третье место УПЛ

Ровненский клуб прервал свою серию из трех матчей без побед.

Во вторник, 18 октября, состоялся матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором Верес добыл волевую победу над Львовом со счетом 3:1.

Изначально именно львовяне, игравшие дома, вышли вперед - отличился Владислав Бугай. Однако всего три минуты понадобилось подопечным Юрия Вирта, чтобы сравнять счет. Дебютный гол в этом сезоне забил Николай Гайдучик.

В середине второго тайма гости в течение двух минут решили исход встречи. Голы на свой счет записали Семен Вовченко и Станислав Шарай.

Победа позволила Вересу подняться на третье место, имея в активе 14 очков. Львов с 5 очками занимает 12 место чемпионата Украины.

Львов - Верес 1:3

Голы: Бугай, 14 - Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69.

Львов: Пономаренко - Бусько (Якимов, 70), Муравский (Вовкун, 46), Крушинский (Никитюк, 46), Мильченко - Полегенько, Васильев, Шишка (Мышенко, 56), Бойко - Ныч (Михайлов, 74), Бугай.

Верес: Когут - Гагун, Курко, Вовченко, Пасич - Клец (Лебеденко, 80), Кучеров, Сергийчук (С. Шестаков, 81), С. Шарай, В. Шарай (Квасный, 88) - Гайдучик (М. Шестаков, 78).

Предупреждения: Мильченко, Крушинский, Бусько, Шишка, Вовкун, Васильев, Мышенко - Гагун, В. Шарай, Сергийчук.