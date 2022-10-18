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Матч Динамо - Металлист перенесен на неопределенный срок

Также был перенесен поединок юношеских команд этих коллективов.
Сегодня, 18:58
Стадион Динамо им. В. В. Лобановского / ФК Динамо Киев
Стадион Динамо им. В. В. Лобановского / ФК Динамо Киев
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В четверг, 20 октября, в Киеве должен был состояться матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги между Динамо и Металлистом.

Однако в этот день данной встречи не будет. Как сообщает официальный сайт киевлян, поединок с харьковчанами был перенесен на неопределенный срок из-за сложившейся ситуации в столице Украины.

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К тому же было объявлено о переносе матча юношеских команд Динамо и Металлиста. Новые даты проведения игр будет объявлено позднее.

Напомним, что ранее УПЛ также на неопределенный срок перенесла матчи седьмого тура: Заря - Колос и Кривбасс - Черноморец.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Металлист Харьков
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