Матч Динамо - Металлист перенесен на неопределенный срок
Также был перенесен поединок юношеских команд этих коллективов.
В четверг, 20 октября, в Киеве должен был состояться матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги между Динамо и Металлистом.
Однако в этот день данной встречи не будет. Как сообщает официальный сайт киевлян, поединок с харьковчанами был перенесен на неопределенный срок из-за сложившейся ситуации в столице Украины.
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К тому же было объявлено о переносе матча юношеских команд Динамо и Металлиста. Новые даты проведения игр будет объявлено позднее.
Напомним, что ранее УПЛ также на неопределенный срок перенесла матчи седьмого тура: Заря - Колос и Кривбасс - Черноморец.