Суркис: С "динамовскими сердцами" мы закончили

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился мнением о возможных сменщиков главного тренера команды Мирча Луческу.

По словам функционера, сейчас он не может пригласить специалиста, который бы соответствовал уровню румына.

"Могу сказать точно, что на сегодняшний день пригласить в Динамо тренера уровня Луческу мне не удастся. Все остальное – это будет эксперименты. С "динамовскими сердцами" мы закончили".

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Суркис отметил, что команду могут возглавить Сергей Ребров и Андрей Шевченко, ведь являются хорошими специалистами.

"Навсегда? Реброва и Шевченко мы не относим к "динамовским сердцам". Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только в Динамо. А те, кто был востребован только в Динамо, как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали. Признаю, в этом была моя ошибка.

Почему доверял? Я верил в то, что они что-то могут сделать с командой. Как видите, я ошибался. Больше такого не повторится", - приводит слова Суркиса FanDay.

Напомним, в последнем туре Динамо на своем поле не смогло обыграть Ворсклу.