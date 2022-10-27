Сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунд отбора чемпионата Европы-2023, разгромив Лихтенштейн

Команда Юрия Мороза с легкостью справилась со вторым оппонентом группового этапа.

В четверг, 27 октября, в боснийской Зенице состоялся матч второго тура первого этапа отбора чемпионата Европы 2023 года, в котором сборная Украины U-17 разгромила сверстников из Лихтенштейна со счетом 7:0.

Хет-триком отметился нападающий Матвей Пономаренко. По голу на свой счет записали Владислав Калин, Кирилл Пашко, Владислав Захарченко и Даниил Хан. Стоит отметить, что Пономаренко является лучшим бомбардиром первого этапа отбора с семью голами.

Этой победой подопечные Юрия Мороза гарантировали себе участие в элит-раунде отбора. Вместе с нашей командой туда попала сборная Боснии и Герцеговины, которая также одержала две победы.

В следующем туре команды встретятся, чтобы в очной игре определить того, кто займет первое место группы 2. Матч состоится 30 октября.

Украина — Лихтенштейн — 7:0

Голы: Пономаренко, 13, 21, 45+1 (пен.), Калин, 30, Пашко, 62, Захарченко, 67, Хан, 88.

Украина (U-17): Суркис, Бакай, Захарченко (Гаража, 76), Дегтярь, Дикий, Белий (Осипенко, 65), Ищенко (Сметана, 65), Хан, Пашко (Кайдалов, 65), Пономаренко, Калин (Коваль, 76).

Лихтенштейн (U-17): Шедлер, Бек (Марксер, 46), Вольф, Риттер (Гуп, 71), Вайссенгофер, Абиди (Грич, 85), Шульц (Нигг, 46), Концетт, Келлер, Алльгауэр, Цоцетроне (Верлинг, 89).

Предупреждения: Риттер, Бек.