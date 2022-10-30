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Футбол

Лидер Динамо вернулся в общую группу после тяжелой травмы

Георгий Бущан вскоре сможет сыграть за первую команду.
Сегодня, 14:10
Георгий Бущан / Getty Images
Георгий Бущан / Getty Images
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Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан возобновил тренировки с командой, об этом сообщила пресс-служба киевлян.

28-летний футболист уже провел два полноценных занятия с основной группой. Стоит отметить, что беговую работу на поле Бущан начал несколько недель назад.

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Напомним, Бущан травмировался в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче. У него было диагностировано повреждение заднего рога ранее сшитого мениска, после чего ему была проведена операция.

Напомним, сегодня, 30 октября, киевляне сыграют с Кривбассом. Начало матча в 17:00.

Ранее сообщалось, что гол в ворота Динамо признан лучшим в пятом туре Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Георгий Бущан
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