Буяльский второй раз подряд стал игроком месяца в Динамо

Полузащитник Виталий Буяльский был признан лучшим игроком киевского Динамо по итогам октября.

29-летнего футболиста в голосовании поддержал 61% болельщиков, принявших участие в опросе. При этом Буяльский стал игроком месяца в киевской команде второй раз подряд, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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В октябре полузащитник провел в составе Динамо во всех турнирах восемь матчей, в которых отличился пятью голами и одной результативной передачей.

Віталій Буяльський - найкращий гравець «Динамо» у жовтні



Вдруге поспіль вболівальники «Динамо» визнали Віталія Буяльського найкращим гравцям місяця 🔝 pic.twitter.com/xDFpF0A4NG — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 6, 2022

Ранее сообщалось, что в Шахтере также второй раз подряд лучшим игроком месяца был признан вингер Михаил Мудрик.