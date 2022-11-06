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Буяльский второй раз подряд стал игроком месяца в Динамо

Болельщики киевской команды назвали лучшего футболиста в октябре.
Сегодня, 13:19
Буяльский признан игроком месяца в Динамо / ФК Динамо Киев
Буяльский признан игроком месяца в Динамо / ФК Динамо Киев

Полузащитник Виталий Буяльский был признан лучшим игроком киевского Динамо по итогам октября.

29-летнего футболиста в голосовании поддержал 61% болельщиков, принявших участие в опросе. При этом Буяльский стал игроком месяца в киевской команде второй раз подряд, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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В октябре полузащитник провел в составе Динамо во всех турнирах восемь матчей, в которых отличился пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в Шахтере также второй раз подряд лучшим игроком месяца был признан вингер Михаил Мудрик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Виталий Буяльский

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