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Мудрик второй раз подряд признан игроком месяца в Шахтере

Болельщики донецкого клуба выбрали лучшего по итогам октября.
Сегодня, 14:24
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Михаил Мудрик был признан лучшим игроком месяца в Шахтере по итогам октября.

Как сообщает пресс-служба "горняков", за 21-летнего футболиста проголосовали 87% болельщиков, которые приняли участие в опросе.

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При этом Мудрик стал лучшим второй месяц подряд, ранее он удостоился признания в сентябре.

В октябре вингер провел семь матчей во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в сборную открытий группового этапа Лиги чемпионов по версии The Sun.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Михаил Мудрик

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