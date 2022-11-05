Мудрик второй раз подряд признан игроком месяца в Шахтере

Вингер Михаил Мудрик был признан лучшим игроком месяца в Шахтере по итогам октября.

Как сообщает пресс-служба "горняков", за 21-летнего футболиста проголосовали 87% болельщиков, которые приняли участие в опросе.

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При этом Мудрик стал лучшим второй месяц подряд, ранее он удостоился признания в сентябре.

В октябре вингер провел семь матчей во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи.

Вибір зроблено! 🔝



🧡 Уболівальники визнали Михайла Мудрика найкращим гравцем «Шахтаря» другий місяць поспіль. За півзахисника проголосували 87% фанатів. 👏



🔥 У жовтні Михайло Мудрик забив 5 голів і зробив 4 асисти.#Shakhtar #Україна https://t.co/Ji2LWhqAt6 pic.twitter.com/MAKQU8oRUK — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 5, 2022

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в сборную открытий группового этапа Лиги чемпионов по версии The Sun.