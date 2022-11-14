iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс на выезде обыграл Металлист

Гости забили единственный мяч в середине второго тайма.
Сегодня, 15:11
Металлист - Кривбасс / Getty Images
Металлист - Кривбасс / Getty Images

В понедельник, 14 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Металлист принимал Кривбасс. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

На 73-й минуте Кривбасс забил единственный гол в данной встрече. Волошин получил мяч перед штрафной зоной Металлиста, развернулся и пробил точно в нижний угол.

После 13-ти туров Кривбасс занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков. У Металлиста 8-я позиция и 15 баллов.

Металлист - Кривбасс 0:1

Гол: Назар Волошин 73

Металлист: Орест Костик, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Егор Демченко 49), Сергей Панасенко (Даниил Кныш 62), Максим Прядун, Егор Картушов, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук (Александр Каплиенко 72), Вячеслав Танковский, Богдан Порох, Юрий Романюк

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Тимур Стецков (Иван Зотько 46), Рифет Капич (Никита Татарков 90+2), Дмитрий Хомченовский, Назар Волошин, Артур Микитишин (Максим Задерака 46), Владимир Якимец, Драган Ловрич, Роман Дебелко (Денис Устименко 90), Евгений Банада, Иван Дибанго

Предупреждения: Богдан Порох 54, Вячеслав Танковский 86 - Владимир Якимец 14, Драган Ловрич 51, Назар Волошин 78

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс металлист

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Рух в меньшинстве удержал победу над Кривбассом Рух в меньшинстве удержал победу над Кривбассом
Дубль Буяльского позволил Динамо победить Кривбасс Дубль Буяльского позволил Динамо победить Кривбасс
Металлист не удержал победу над Львовом Металлист не удержал победу над Львовом
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Лацио 3:0 Видео голов и лучших моментов матча
Ювентус - Лацио 3:0 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина15:55
Черноморец добыл уверенную победу над Львовом
Европа15:30
МЮ вступил в гонку за Мудрика - СМИ
Украина15:11
Кривбасс на выезде обыграл Металлист
Бокс14:45
Бокс: расписание боев
ЧМ-202214:30
Сербия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Биатлон14:20
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
ММА13:55
Волкановски: У меня есть шансы победить Махачева, и я буду использовать их все
ЧМ-202213:48
"Утром солнце все равно взойдет": Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022
Европа13:24
Стала известна реакция Манчестер Юнайтед на интервью Роналду
Европа13:18
Барселона заинтересована в подписании защитника Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK