Кривбасс на выезде обыграл Металлист

В понедельник, 14 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Металлист принимал Кривбасс. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

На 73-й минуте Кривбасс забил единственный гол в данной встрече. Волошин получил мяч перед штрафной зоной Металлиста, развернулся и пробил точно в нижний угол.

После 13-ти туров Кривбасс занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков. У Металлиста 8-я позиция и 15 баллов.

Металлист - Кривбасс 0:1

Гол: Назар Волошин 73

Металлист: Орест Костик, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Егор Демченко 49), Сергей Панасенко (Даниил Кныш 62), Максим Прядун, Егор Картушов, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук (Александр Каплиенко 72), Вячеслав Танковский, Богдан Порох, Юрий Романюк

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Тимур Стецков (Иван Зотько 46), Рифет Капич (Никита Татарков 90+2), Дмитрий Хомченовский, Назар Волошин, Артур Микитишин (Максим Задерака 46), Владимир Якимец, Драган Ловрич, Роман Дебелко (Денис Устименко 90), Евгений Банада, Иван Дибанго

Предупреждения: Богдан Порох 54, Вячеслав Танковский 86 - Владимир Якимец 14, Драган Ловрич 51, Назар Волошин 78