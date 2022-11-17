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Дубль Цыганкова принес победу Динамо над Ингульцом

Киевский клуб продолжает набирать обороты в УПЛ.
Сегодня, 14:54
Ингулец - Динамо / УПЛ
Ингулец - Динамо / УПЛ

В рамках перенесенного первого тура чемпионата Украины Ингулец принимал киевское Динамо.

Подопечные Мирчи Луческу по итогам первого тайма сделали хороший задел, забив дважды. Главным героем стал полузащитник команды Виктор Цыганков, который оформил дубль.

На старте второго тайма Ингулец отыграл один мяч благодаря голу Ситало.

До конца матча команды создали пар моментов, однако реализовать их не сумели.

В турнирной таблице УПЛ Динамо поднялось на четвертое место, набрав 23 очка. Ингулец располагается на последнем месте с 7 баллами.

Ингулец - Динамо 1:2
Голы: Ситало, 62 - Цыганков, 32 (пен.), 45

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Ингулец

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