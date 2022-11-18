Заря - Александрия: видео онлайн-трансляция чемпионата Украины
Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями команд в турнире.
В пятницу, 18 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Украины состоится матч, в котором сыграют Заря и Александрия.
Команды претендуют на попадание в еврокубки по итогам сезона, а значит поединок очень принципиален.
В турнирной таблице УПЛ команды имеют одинаковое количество очков - 23, однако Заря выше за счет забитых голов.
Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция встречи Заря - Александрия:
Напомним, на ISPORT доступен календарь матчей чемпионата Украины по футболу.