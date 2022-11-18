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Заря - Александрия: видео онлайн-трансляция чемпионата Украины

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями команд в турнире.
Сегодня, 11:15
Александрия / ФК Александрия
Александрия / ФК Александрия

В пятницу, 18 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Украины состоится матч, в котором сыграют Заря и Александрия.

Команды претендуют на попадание в еврокубки по итогам сезона, а значит поединок очень принципиален.

 

В турнирной таблице УПЛ команды имеют одинаковое количество очков - 23, однако Заря выше за счет забитых голов.

Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция встречи Заря - Александрия:

Напомним, на ISPORT доступен календарь матчей чемпионата Украины по футболу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря александрия

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