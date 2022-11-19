Колос на своем поле уступил Ворскле

Хозяева продлили свою серию без побед до четырех матчей.

В субботу, 19 ноября, в рамках 14-го тура УПЛ Колос принимал Ворсклу. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме помог своей команде выйти вперед нападающий Ворсклы Таулянт Сефери. Албанец отличился на 31-й минуте встречи.

Во второй половине матча Вадим Милько возобновил паритет, однако уже под занавес игры Руслан Степанюк вырвал для гостей победу.

После 14-ти туров Колос идет на 8-м месте с 16-ю очками, а Ворскла занимает 6-ю строчку, набрав 18 баллов.

Колос - Ворскла 1:2

Голы: Милько (65, пенальти) – Сефери (30), Степанюк (80)

Колос: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Богданов, Смирный (К. Попов, 75), Мякушко, Болбат, Безбородько.

Ворскла: Потрошитель, Зайков, Пердута, Степанюк, Яворский, Сефери, Павлюк, Кравец, Бацула, Челядин (Олейник, 81), Юрченко.

Предупреждения: Золотов (48) – Пердута (62), Яворский (64), Сефери (77)