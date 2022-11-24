iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Ворскла 3:2 видео голов матча 23.11.2022

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 13:10
Шахтер - Ворскла / УПЛ
Шахтер - Ворскла / УПЛ

В среду, 23 ноября, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер не без проблем, но переиграл полтавскую Ворсклу со счетом 3:2.

На старте второго тайма "горняки" обеспечили себе преимущество в два гола, но за 15 минут до конца встречи полтавчане вернулись в игру. Исход поединка решил гол Михаила Мудрика на 86-й минуте.

Обзор матча: 

Шахтер - Ворскла 3:2
Голы: Судаков, 27, Крыськив, 47, Мудрик, 86 — Сефери, 62, Челядин, 75.

Шахтер: Трубин — Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор — Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Мудрик (Петряк, 90+3), Крыськив, Очеретько (Бондаренко, 74) — Траоре (Сикан, 74).

Ворскла: Ризнык — Бацула (Олейник, 78), Филипе, Пердута, Зайков — Павлюк, Челядин, Юрченко (Толи, 89), Кравец — Сефери, Степанюк.

Предупреждения: Судаков, Траоре - Челядин, Пердута, Ризнык.

На 46-й минуте Лассина Траоре не реализовал пенальти (вратарь).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла чемпионат Украины Шахтер Донецк

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Уругвай - Южная Корея: смотреть онлайн трансляцию матча Уругвай - Южная Корея: смотреть онлайн трансляцию матча
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Монка и постер от Тернера
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Монка и постер от Тернера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202214:59
Уругвай - Южная Корея: смотреть онлайн трансляцию матча
НБА14:46
Юта не захотела отправлять Маркканена в Атланту в обмен на Коллинза
ЧМ-202214:17
Швейцария минимально обыграла Камерун, благодаря голу камерунского швейцарца
Футбол14:01
Португалия - Гана: прогноз на матч Чемпионата мира 24.11.2022
ЧМ-202213:57
Игроки сборная Германии прикрыли рты на предматчевой фотографии: зачем это было сделано?
НБА13:26
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Монка и постер от Тернера
Украина13:10
Шахтер - Ворскла 3:2 видео голов матча УПЛ
ЧМ-202213:06
Бразилия - Сербия: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202212:40
Португалия - Гана: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202212:25
Де Брюйне - об игре с Канадой: Я не был хорош, не знаю почему меня назвали лучшим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK