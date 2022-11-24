Шахтер - Ворскла 3:2 видео голов матча 23.11.2022

В среду, 23 ноября, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер не без проблем, но переиграл полтавскую Ворсклу со счетом 3:2.

На старте второго тайма "горняки" обеспечили себе преимущество в два гола, но за 15 минут до конца встречи полтавчане вернулись в игру. Исход поединка решил гол Михаила Мудрика на 86-й минуте.

Обзор матча:

Шахтер - Ворскла 3:2

Голы: Судаков, 27, Крыськив, 47, Мудрик, 86 — Сефери, 62, Челядин, 75.

Шахтер: Трубин — Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор — Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Мудрик (Петряк, 90+3), Крыськив, Очеретько (Бондаренко, 74) — Траоре (Сикан, 74).

Ворскла: Ризнык — Бацула (Олейник, 78), Филипе, Пердута, Зайков — Павлюк, Челядин, Юрченко (Толи, 89), Кравец — Сефери, Степанюк.

Предупреждения: Судаков, Траоре - Челядин, Пердута, Ризнык.

На 46-й минуте Лассина Траоре не реализовал пенальти (вратарь).