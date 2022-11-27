iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ван Леувен: Мы пропустили гол из чистого офсайда, арбитры недосмотрели этот момент

Нидерландский специалист не забыл добавить, что его игроки должны были использовать свои моменты, чтобы такое не влияло на конечный результат.
Сегодня, 19:22
Патрик ван Леувен / ФК Заря
Патрик ван Леувен / ФК Заря

Луганская Заря на последних минутах матча 15-го тура УПЛ упустила победу над Минаем, пропустив гол в добавленное время.

После игры главный тренер "черно-белых" Патрик ван Леувен заявил, что гол в ворота его команды был забит из офсайда. При этом он отметил, что его подопечные должны были забивать еще, чтобы такие голы не влияли на результат.

"Сегодня была совем не футбольная погода, поле было заснеженным и это только добавило испытаний. Это не позволило нам играть в наш футбол", - цитирует ван Леувена официальный сайт луганчан.

"В первом тайме не смогли забить, но реализовали один из созданных моментов во втором. А потом на последних минутах мы получаем гол из чистого положения вне игры. Арбитры не досмотрели этот момент. Но вообще мы должны реализовывать свои моменты, забивать еще для того, чтобы даже такие голы из офсайда не портили счет".

Читай также: Заря - Минай 1:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

"У нас часто так происходит, что если не забиваем в первом тайме, то второй уже проходит не очень слаженно. Замены я делал глядя на то, доволен ли действиями игроков в эпизодах игры или нет".

После четырнадцати сыгранных туров чемпионата Украины Заря делит третье место с Динамо, имея в активе 27 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Заря Луганск минай Патрик ван Леувен

Статьи по теме

Заря - Минай 1:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Заря - Минай 1:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Феррари намерена заменить Бинотто, чтобы удержать Леклера Феррари намерена заменить Бинотто, чтобы удержать Леклера
Игрок Барселоны готов кардинально сменить имидж в случае победы Испании на ЧМ-2022 Игрок Барселоны готов кардинально сменить имидж в случае победы Испании на ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона
Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Чемпионат мира-2022: Хорватия сыграет с Канадой, Испания - с Германией
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Формула 121:25
Феррари намерена заменить Бинотто, чтобы удержать Леклера
ЧМ-202221:16
Игрок Барселоны готов кардинально сменить имидж в случае победы Испании на ЧМ-2022
ЧМ-202220:56
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Крамарич ворвался в число лидеров
ЧМ-202220:51
Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бокс20:44
Бокс: расписание боев
ЧМ-202220:27
Тренер Бельгии: Не вижу, чтобы игроки получали удовольствие от футбола
ЧМ-202220:08
Дубль Крамарича позволил Хорватии разгромить и выбить Канаду из ЧМ-2022
Европа19:49
Тренер сборной Испании назвал игрока, который может ознаменовать эпоху
Украина19:22
Ван Леувен: Мы пропустили гол из чистого офсайда, арбитры недосмотрели этот момент
Европа19:19
Манчестер Юнайтед готов арендовать вингера Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK