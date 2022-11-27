Ван Леувен: Мы пропустили гол из чистого офсайда, арбитры недосмотрели этот момент

Нидерландский специалист не забыл добавить, что его игроки должны были использовать свои моменты, чтобы такое не влияло на конечный результат.

Луганская Заря на последних минутах матча 15-го тура УПЛ упустила победу над Минаем, пропустив гол в добавленное время.

После игры главный тренер "черно-белых" Патрик ван Леувен заявил, что гол в ворота его команды был забит из офсайда. При этом он отметил, что его подопечные должны были забивать еще, чтобы такие голы не влияли на результат.

"Сегодня была совем не футбольная погода, поле было заснеженным и это только добавило испытаний. Это не позволило нам играть в наш футбол", - цитирует ван Леувена официальный сайт луганчан.

"В первом тайме не смогли забить, но реализовали один из созданных моментов во втором. А потом на последних минутах мы получаем гол из чистого положения вне игры. Арбитры не досмотрели этот момент. Но вообще мы должны реализовывать свои моменты, забивать еще для того, чтобы даже такие голы из офсайда не портили счет".

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"У нас часто так происходит, что если не забиваем в первом тайме, то второй уже проходит не очень слаженно. Замены я делал глядя на то, доволен ли действиями игроков в эпизодах игры или нет".

После четырнадцати сыгранных туров чемпионата Украины Заря делит третье место с Динамо, имея в активе 27 очков.