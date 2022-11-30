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Динамо - Металлист 3:0 видео голов и лучших моментов матча 30.11.2022 УПЛ

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов прошедшего поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 20:20
Динамо - Металлист / УПЛ
Динамо - Металлист / УПЛ

В среду, 30 ноября, состоялся перенесенный матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское Динамо разгромило харьковский Металлист со счетом 3:0.

Уже в первом тайме подопечные Мирчи Луческу создали задел на победу, организовав два гола: отличились Виталий Буяльский и Владислав Ванат. Во второй половине игры окончательный счет установил Виктор Цыганков.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Металлист в девятом туре УПЛ:

Динамо - Металлист 3:0
Голы: Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 77

Удары (в створ): 14(9) - 5(3)
Владение мячом: 56% – 44%
Угловые: 7 – 3
Атаки: 87 - 66

Динамо: Бущан – Овчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарный, Кендзера (Кравченко, 78) – Сидорчук, Шепелев (Перрис, 78), Лонвейк (Андриевский, 72), Цыганков, Буяльский – Ванат (Кулач, 66)

Металлист: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46) – Кныш (Романюк, 46), Каплиенко, Багачанский, Танковский – Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чидомере, 81), Прядун (Коркишко, 81)

ПредупрежденияСидорчук – Танковский, Рязанцев

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Металлист Харьков

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