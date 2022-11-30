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Динамо обыграло Металлист и впервые в сезоне оказалось в тройке лидеров

Киевляне догнали Шахтер.
Сегодня, 16:13
Динамо - Металлист / УПЛ
Динамо - Металлист / УПЛ

В рамках восьмого перенесенного тура встретились киевское "Динамо" и харьковский "Металлист". В этом матче обе команды завершали 2022-й игровой год, и обоим нужны были три очка.

Киевляне полностью контролировали игру в первом тайме, но не могли создать по-настоящему опасные моменты, но помогли стандартные положения. На 20-й минуте матча Буяльский безупречно исполнил штрафной, а уже через девять минут Ванат удвоил преимущество Динамо после розыгрыша углового.

Второй тайм был еще медленнее первого. Гостям удалось что-то создать только на 73-й минуте, но Бущан легко отразил удар Каплиенко. На 76-й минуте гол Виктора Цыганкова завершил разгром харьковчан.

Статистика матча Динамо - Металлист 8-го тура чемпионата Украины

Динамо - Металлист 3:0
Голы: Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 77

Удары (в створ): 14(9) - 5(3)
Владение мячом: 56% – 44%
Угловые: 7 – 3
Атаки: 87 - 66

Динамо: Бущан – Овчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарный, Кендзера (Кравченко, 78) – Сидорчук, Шепелев (Перрис, 78), Лонвейк (Андриевский, 72), Цыганков, Буяльский – Ванат (Кулач, 66)

Металлист: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46) – Кныш (Романюк, 46), Каплиенко, Багачанский, Танковский – Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чидомере, 81), Прядун (Коркишко, 81)

Предупреждения: Сидорчук – Танковский, Рязанцев

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