Мудрик признан игроком месяца в Шахтере третий раз подряд

Болельщики "горняков" в очередной раз отдали свои голоса молодому таланту.

Вингер Шахтера Михаил Мудрик был признан лучшим игроком месяца в донецком клубе по итогам ноября.

Как сообщает пресс-служба "горняков", 21-летний футболист набрал почти 74% голосов болельщиков, опередив Дмитрия Криськива, Георгия Судакова и Валерия Бондаря.

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Для молодого таланта это уже третье подряд подобное признание.

В минувшем месяце Мудрик отличился тремя голами и одной результативной передачей в шести матчах.

⚒ Михайло Мудрик – найкращий гравець «Шахтаря» третій місяць поспіль 🔝



🧡 У листопаді півзахисник набрав майже 74% голосів уболівальників, випередивши Криськіва, Судакова та Бондаря. Михайло Мудрик забив 3 голи і зробив 1 асист.#Shakhtar https://t.co/GkbJ6cziAB pic.twitter.com/RwAVNJbgfC — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 1, 2022

Отметим, что всего в текущем сезоне Михаил Мудрик провел в составе Шахтера 18 поединков во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и восемь ассистов.