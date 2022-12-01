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Мудрик признан игроком месяца в Шахтере третий раз подряд

Болельщики "горняков" в очередной раз отдали свои голоса молодому таланту.
Сегодня, 15:46
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк

Вингер Шахтера Михаил Мудрик был признан лучшим игроком месяца в донецком клубе по итогам ноября.

Как сообщает пресс-служба "горняков", 21-летний футболист набрал почти 74% голосов болельщиков, опередив Дмитрия Криськива, Георгия Судакова и Валерия Бондаря.

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Для молодого таланта это уже третье подряд подобное признание.

В минувшем месяце Мудрик отличился тремя голами и одной результативной передачей в шести матчах.

Отметим, что всего в текущем сезоне Михаил Мудрик провел в составе Шахтера 18 поединков во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и восемь ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Михаил Мудрик

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