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Рух - Черноморец 2:2 видео голов и лучших моментов матча 07.12.2022 УПЛ

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов последнего поединка чемпионата Украины в 2022 году.
Сегодня, 17:27
Рух - Черонморец / УПЛ
Рух - Черонморец / УПЛ

В среду, 7 декабря, пока весь мир отдыхает от чемпионата мира состоялся перенесенный матч Украинской Премьер-лиги между Рухом и Черноморцем.

Уже в первом тайме подопечные Романа Григорчука организовали для себя комфортное преимущество в два гола - дубль на счету Дмитрия Юсова.

Но львовяне так просто не сдались и оформили камбек. Сначала один гол отыграл Василий Рунич, а за шесть минут до конца встречи Ярослав Карабин вырвал для своей команды ничью.

Вашему вниманию видео всех голов матча Рух - черноморец в 14-м туре УПЛ:

Рух – Черноморец 2:2
Голы: Рунич, 62, Карабин, 84 – Юсов, 25, 35

Владение мячом: 50% – 50%
Удары (в ворота): 10(5) - 7(4)
Атаки: 119 - 75

Рух: Ледий – Любовь, Роман, Мисик, Сапуга – Длинный, Подгурский (Холод, 46), Таллес, Альваренга (Рунич, 54), Соломон (Квасница, 79), Карабин

Черноморец: Непогодов – Ермаков, Путря, Бобко (Петька, 81), Кузык – Политило, Брагару, Салюк, Бадибанга, Войтиховский – Юсов (Суханов, 78)

Предупреждение: Подгурский, Длинный, Слюбик – Брагару, Непогодов

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины рух львов

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Рух - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча

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