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Буяльский - лучший футболист Динамо в 2022 году

За украинского полузащитника проголосовали больше половины респондентов.
Сегодня, 10:02
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо официально объявила лучшего футболиста по итогам 2022 года.

Болельщики украинского клуба выбрали лучшим полузащитника команды Виталия Буяльского.

"Поздравляем Виталия с признанием болельщиков и почетным званием Игрока года, желаем не останавливаться на достигнутом и приносить еще больше побед родному клубу!", - говорится в обращении пресс-службы.

В голосовании 29-летний футболист опередил: Георгия Бущана, Илью Забарного, Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова.

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Стоит отметить, что за Буяльского проголосовали 55% респондентов.

Напомним, по итогам 2021 года лучшим игроком команды был признан Николай Шапаренко.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер объявил лучшего футболиста 2022 года.

Источник: ФК Динамо Киев
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Виталий Буяльский

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