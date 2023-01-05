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Футбол

Легионер Днепра-1 отказался возвращаться в Украину

Билл не хочет выступать в стране, где идет война.
Сегодня, 11:28
Билл / СК Днепр-1
Билл / СК Днепр-1

Нападающий Днепра-1 Билл не будет возвращаться в украинский клуб.

Как сообщает FCDNIPRO.COM, бразильский футболист не  намерен возвращаться в Украину во время полномасштабной войны.

Отметим, что Билл должен вернуться из аренды из латвийской РФШ в Днепр-1, однако отказывается играть в Украине.

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Таким образом, вероятность того, что Билл будет играть за днепровский клуб очень низкая.

Напомним, что Билл провел 10 матчей за РФШ, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 выкупил контракт игрока Вереса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1

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