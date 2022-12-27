Легионер Днепра-1 покинет клуб в конце года

Габриэль Бузанелло не будет выступать за украинский клуб.

Защитник Днепр-1 Габриэль Бузанелло покинет команду по окончанию текущего года.

Спортивный директор украинского клуба Евгений Красников в программе Циганик LIVE на Football Hub сообщил, что днепряне не будут продлевать аренду бразильского футболиста. Соглашение рассчитано до 31 декабря.

Таким образом, 24-летний бразилец вернется в Шапекоэнсе уже в январе.

В текущем сезоне Бузаннело провел 14 матчей за Днепр-1 во всех турнирах, в которых сделал один результативный пас.

Ранее сообщалось, что Довбик стал лучшим бомбардиром в истории Днепра-1.