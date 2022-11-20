Довбик стал лучшим бомбардиром в истории Днепра-1

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик установил клубный рекорд по забитым мячам.

Победный гол в ворота Шахтера (2:1) в матче украинской Премьер-лиги стал для 25-летнего форварда 39-м в составе днепровской команды и позволил ему выйти в единоличные лидеры по количеству забитых мячей в истории клуба, опередив на один результативный удар Игоря Когута.

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Как сообщает официальный сайт клуба, на счету Довбика 30 голов в УПЛ, пять в Лиге Конференций и четыре в Кубке Украины.

В текущем сезоне нападающий отличился 15 забитыми мячами и четырьмя ассистами в 21 матче во всех турнирах.

Отметим, ранее Артем Довбик поделился мыслями о своем будущем, не став выражать уверенность в том, что он останется в Днепре-1.