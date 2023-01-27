Огненович - исполняющий обязанности главного тренера Металлиста

Харьковский Металлист назначил нового исполняющего обязанности главного тренера команды.

Им стал Перица Огненович, о чем было объявлено на официальном сайте клуба. 45-летний сербский специалист сменил в данной должности Олега Ратия, который в свою очередь продолжит работу в тренерском штабе харьковчан.

Стоит отметить, что Огненович присоединился к Металлисту несколькими днями ранее, став ассистентом Ратия.

Во времена игровой карьеры Перица Огненович выступал на позиции форварда. В 1999-м году он стал игроком мадридского Реала. В его резюме также числятся немецкий Кайзерслаутерн и французский Анже. В 2003-м году подписал контракт с киевским Динамо.

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По завершению карьеры Огненович был скаутом и тренером-аналитиком в системе сборной Сербии.