Стало известно, когда сборная Украины начнет подготовку к матчу с Англией

Сборная Украины по футболу примет участие в квалификации чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Telegram-канал ВЗБІРНА, сборная Украины будет базироваться в Лондоне.

Свой тренировочный сбор команда начнет 19 марта.

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Напомним, сборная Украины будет готовиться к матчу квалификации Евро-2024 против Англии, который состоится в Лондоне на Уэмбли. Игра состоится 26 марта.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2025.