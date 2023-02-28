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"Осталось совсем немного": Шапаренко - о восстановлении от травмы

Футболист Динамо вернется на поле в ближайшем будущем.
Сегодня, 09:56
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Полузащитник сборной Украины и Динамо Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться от травмы.

Украинский футболист опубликовал видео в Instagram-stories, на которых показал процесс реабилитации.

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"Осталось совсем немного", - написал Шапаренко, прикрепив видео беговой работы с мячом.

Напомним, 24-летний игрок получил повреждение крестообразных связок колена в сентябре прошлого года и перенес операцию.

В текущем сезоне Шапаренко провел девять игр за Динамо во всех турнирах, в которых выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Динамо подписало новый контракт с талантливым нападающим.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Шапаренко

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