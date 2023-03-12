Верес не забил два пенальти в дополнительное время и сыграл вничью с Ворсклой

В всокресенье, 12 марта, в рамках 17-го тура УПЛ встречались Верес и Ворскла, матч начался в 13:00 на стадионе Авангард в Ровно.

Игра началась предсказуемо, Верес сел в оборону, Ворскла пыталась эту самую оборону вскрыть. И вскоре им это удалось, на 25-й минуте отличился Сефери. Однако были вопросы, а не ушел ли мяч до того, как попасть нападающему?

Несправедливость разбудила команду Вирта, и во второй половине первого тайма они смотрелись куда опасней. Давление привело к тому, что Василий Кравец забил мяч в осбственные ворота.

Во втором тайме Верес смотрелся все еще лучше, даже вышел вперед благодаря голу Гайдучука, однако в самой концовке матча привез пенальти в свои ворота. Сефери пробил точно и казалось стал главным героем для полтавчан,но все тольо начиналось.

Уже по завершению 90-та минут матча арбитр назначил пенальти в ворота Ворсклы за фол против Шарая, но переиграть юного Павла Исенко Клец не смог. Но после сейва вратаря Чеснаков сбил соперника и арбитр сразу же назначил новый 11-метровый.

На этот раз бить взялся Вовченко, но и его удар Исенко парировал и спас очко для своей команды.

Статистика матча Верес - Ворскла 17-го тура чемпионата Украины

Верес - Ворскла 2:2

Голы: Кравец (АГ), 48, Гайдучук, 60 - Сефери, 25, 85

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 5 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Атаки: 84 - 124

Верес: Когут - Гагун, Вовченко, Курко, Балан - Кучеров, С. Шарай (Лебеденко, 74) - Г. Пасич (В. Шарай, 82), Клец, Дахновский (Близниченко, 80) - Гайдучик (М. Шестаков, 75).

Ворскла: Исенко – Чеснаков, Хрипчук, Фелипе (Челядин, 71) – Кравец, Юрченко, Павлюк (Черныш, 71), Скляр (Кане, 71), Пердута – Сефери, Степанюк.

Предупреждения: Балан, 20, Курко, 58, Клец, 85 – Кравец, 30, Павлюк, 47, Скляр, 55, Фелипе, 57, Юрченко, 70, Чеснаков, 90+4