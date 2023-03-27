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УАФ подала в суд на ТСН и УНИАН за "распространение ложной информации" о Павелко

Ассоциация опровергла информацию, что ее отстраненный президент не сможет переизбраться в исполком УЕФА
Сегодня, 19:14
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ

Украинская ассоциация футбола выпустила заявление, в котором поспешила опровергнуть новости от ТСН и УНИАН, в которых было объявлено, что Андрей Павелко не сможет переизбраться в исполнительный комитет УЕФА.

Согласно с заявлением УАФ, не существует ни единого решения суда, которое запретило бы ему переизбраться. Также было объявлено, что Павелко прошел все проверки УЕФА, после чего его кандидатура была утверждена на выборах в исполком, являясь единственным представителем Украины.

"Защитить свое место в руководящем органе УЕФА для Украины чрезвычайно важно, ведь в следующие два года свое представительство в нем будет иметь "страна 404". Последняя, ​​безусловно, заинтересована в том, чтобы наше государство потеряло в УЕФА свои действующие позиции", - говорится в заявлении.

"УАФ вынуждена подать в суд на издание УНИАН и ТСН за распространение ложной информации в статьях "По решению суда Павелко не может переизбираться в УЕФА", "Суд запретил Павелко переизбираться в УЕФА: детали громкого дела".

"Просим СМИ внимательно относиться к подобным вбросам, проверять информацию и не становиться сообщниками оппонентов Украины в ее борьбе за свое футбольное представительство на международной арене".

Напомним, что двумя неделями ранее по решению Печерского суда Андрей Павелко был отстранен от должности президента УАФ до 13 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Андрей Павелко уаф

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