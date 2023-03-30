Вратарь Динамо вернулся в общую группу после травмы

Тренерский штаб Динамо вскоре сможет рассчитывать на голкипера Георгия Бущана, который завершает процесс восстановления от травмы.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 28-летний вратарь уже приступил к работе в зале в общей группе игроков команды.

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В то же время другой страж ворот "бело-синих" Денис Бойко пока продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, что Бущан в начале сентября прошлого года в матче первого тура Лиги Европы против Фенербахче получил травму колена. Кроме того, в феврале голкиперу сделали операцию по удалению межпозвоночной грыжи.

В нынешнем сезоне Бущан провел в составе Динамо во всех турнирах 13 матчей, в которых пропустил 17 голов, а в пяти поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.