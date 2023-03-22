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Футбол

Экс-защитник Динамо перебрался в чемпионат Польши

Владимир Костевич будет защищать цвета Варты из Познани.
Сегодня, 18:09
Владимир Костевич / wartapoznan.pl
Владимир Костевич / wartapoznan.pl

Экс-защитник киевского Динамо и львовских Карпат Владимир Костевич нашел для себя новую команду.

Украинец отныне будет защищать цвета польской Варты из города Познань. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с игроком подписан до конца сезона с возможностью продления еще на год. Финансовые детали не уточняются.

Варта на данный момент занимает пятое место в чемпионате Польши. В активе клуба 37 очков после 25 туров.

Стоит отметить, что для Костевича это не первый клуб в Экстраклясе. С 2017 по 2020 он выступал за Лех Познань.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: польша Динамо Киев Владимир Костевич

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