Экс-защитник Динамо перебрался в чемпионат Польши

Владимир Костевич будет защищать цвета Варты из Познани.

Экс-защитник киевского Динамо и львовских Карпат Владимир Костевич нашел для себя новую команду.

Украинец отныне будет защищать цвета польской Варты из города Познань. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с игроком подписан до конца сезона с возможностью продления еще на год. Финансовые детали не уточняются.

Варта на данный момент занимает пятое место в чемпионате Польши. В активе клуба 37 очков после 25 туров.

Стоит отметить, что для Костевича это не первый клуб в Экстраклясе. С 2017 по 2020 он выступал за Лех Познань.