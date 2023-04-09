Колос - Металлист-1925 3:0: обзор и результат матча чемпионата Украины 09.04.2023
В воскресенье, 9 апреля, в рамках 20-го тура УПЛ Колос принимал Металлист-1925. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.
В первой половине встречи команда из Ковалевки быстро вышла вперед. Хавбек Павел Ориховский отличился на третьей минуте, а под занавес тайма оформил дубль.
Во второй половине матча нападающий Денис Безбородко вышел на поле и спустя несколько минут уже довел счет до разгромного.
В оставшееся время гости пытались в позиционной атаке отыграть хотя бы один мяч, однако Колос сумел эталонно отзащищаться, добыв три очка.
Статистика матча чемпионата Украины Колос - Металлист-1925
Колос - Металлист-1925 3:0
Голы: Ориховский, 3, 35, Безбородько, 64
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 5 - 6
Удары в створ: 2 - 0
Атаки: 75 - 103
Колос: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов (Криворучко, 81), Мякушко (Болбат, 68), Ореховский (Смирный, 68), Ильин (Великан, 81), Лысенко.
Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Бычек, Габелок, Кравченко, Ременюк (Абдуллаев, 65), Чирук (Дмитренко, 65).
Предупреждения: Богданов (52), Ильин (78), Криворучко (83).